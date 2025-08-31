Пострадавший получил баротравму

БЕЛГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал работавшую в поле технику в поселке Дубино Белгородской области, в результате пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В поселке Дубино Краснояружского района в результате удара дрона по работающей в поле спецтехнике водитель получил баротравму. Попутным транспортом он доставлен в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Техника повреждена", - написал он.

Кроме того, в селе Тулянка Валуйского округа дрон атаковал припаркованную "Газель", у транспортного средства выбиты стекла и посечена кабина. Также в частном доме выбиты окна, поврежден фасад и забор. "От удара второго дрона уничтожен легковой автомобиль. В хуторе Михайловка в результате детонации беспилотника повреждено частное домовладение. В хуторе Леоновка от удара FPV-дрона повреждены остекление и фасад частного дома", - проинформировал глава региона.

В городе Грайворон вследствие детонации FPV-дрона повреждено оборудование коммерческого объекта, в селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки дрона в частном доме пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад, забор и надворные постройки. В поселке Борисовка Борисовского района дрон сдетонировал на территории предприятия, поврежден "Камаз". "Вследствие детонации второго FPV-дрона посечены осколками два транспортных средства. Третий беспилотник ударил по частному дому - повреждены кровля и остекление. На участке автодороги Стригуны - Новоалександровка дрон атаковал грузовой автомобиль - у транспортного средства выбиты стекла, повреждены колеса и кузов", - сообщил Гладков.

В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник ударил по стоянке предприятия, различные повреждения зафиксированы у пяти грузовых автомобилей. В Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона повреждены коммерческий объект и три автомобиля. "Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.