По факту происшествия завели уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Забайкальском крае завели уголовное дело после нападения собаки на 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Установлено, что собака покусала дочь своего владельца на территории частного домовладения в Борзе.

"В результате нападения малолетняя получила множественные укушенные раны. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили хозяев собаки. Назначено производство судебной медицинской экспертизы.