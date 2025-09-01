По данным полиции, перед этим он удостоверился в гибели политика

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия пытался скрыться в Хмельницкой области Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национальной полиции Украины.

"Пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался скрыться в Хмельницкой области", - говорится в сообщении. Прежде чем скрыться, добавили в полиции, нападавший удостоверился в гибели политика.

В полиции заявили, что доказательства причастности задержанного к убийству Парубия собраны. Были опубликованы и первые фотографии момента задержания, однако личность предполагаемого убийцы экс-спикера Рады полиция пока не раскрывает.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове неизвестным. Он родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году, по данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.