На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигнал об угрозе с воздуха сначала сработал в Киеве, в течение двух минут в красную зону перешли все регионы страны.

Позже тревогу отменили во всех областях, кроме Сумской и Черниговской. Все регионы страны находились в красной зоне чуть более 20 минут.

