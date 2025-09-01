МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.
Также для Ельца и Елецкого муниципального района объявляли режим опасности БПЛА, сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области.
Позже в МЧС сообщили, что угроза на территории Елецкого муниципального района снята.
"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МР", - говорится в сообщении.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в 10:41 мск и действовала меньше 10 минут.
В новость внесены изменения (11:03 мск) - добавлена информация об отмене режима опасности БПЛА.