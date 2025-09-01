Нефтепродукты фиксируются в виде тонкой пленки, толщина которой отличается на разных участках

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 4-5 тонн нефтепродуктов попало в Черное море в результате утечки около Новороссийска, их поступление прекращено, сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

"Порядка 4-5 тонн", - сказал Станичный, отвечая на вопрос об объемах нефтепродуктов, составляющих пятно.

Он уточнил, что объем утечки вычислен математически: с учетом площади пятна и фиксируемой толщины вещества на поверхности морской акватории. При этом, судя по спутниковым снимкам, поступление нефтепродуктов в море не наблюдается с вечера пятницы - то есть утечка локализована.

По его данным, нефтепродукты фиксируются в виде тонкой пленки, толщина которой разнится на разных участках. Общая площадь пятна, по снимкам на вечер субботы, составляла около 75 кв. км. Оно прошло Анапу и продолжает направление в северо-западном направлении, в сторону Керченского пролива. При этом речь идет об утечке легких фракций нефтепродуктов, которые наносят значимый, но все же менее серьезный ущерб экологии, чем тяжелые.

29 августа при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации. Ранее представитель экстренных служб сообщал ТАСС, что нефтепродукты, разлив которых произошел в Черном море около Новороссийска, по предварительным данным, относятся к легким, что снижает тяжесть последствий для окружающей среды.