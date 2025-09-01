В числе пострадавших есть ребенок

ГЕНИЧЕСК, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в Херсонской области за сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние сутки в результате агрессии киевского режима в Херсонской области пострадали четыре мирных жителя. В Голой Пристани в результате взрыва не сработавшего сразу боеприпаса ранен ребенок 2013 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

В Раденске пострадали женщина 1984 года рождения и мужчина 1982 года рождения. Еще один житель 1964 года рождения получил осколочное ранение в Алешках.

"В селе Костогрызово поврежден индивидуальный жилой дом. В селе Виноградово Алешкинского округа в результате обстрела сгорел газовый резервуар на АЗС", - добавил глава региона.