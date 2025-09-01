Евгения Яцука задержали при погрузке в автомобиль брикетов с наркотиком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который в декабре 2023 года был задержан при погрузке в автомобиль брикетов с кокаином массой 643 кг. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"В суде установлено, что в целях дальнейшего незаконного сбыта Евгений Яцук разместил в арендованном гараже на территории гаражного кооператива по проспекте Народного Ополчения наркотическое средство - кокаин - общей массой 643 кг. Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).