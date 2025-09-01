ОРЕЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Авиационная опасность вновь была объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. Режим был введен второй раз с начала суток.
"Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
Позже в МЧС сообщили, что угроза отменена.
Авиационная опасность действовала в регионе с 08:07 до 11:23 мск, с 13:07 до 13:33 мск.
В новость внесены изменения (13:43 мск) - добавлена информация об отмене авиационной опасности.