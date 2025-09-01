Режим вводили второй раз с начала суток

ОРЕЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Авиационная опасность вновь была объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. Режим был введен второй раз с начала суток.

"Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили, что угроза отменена.

Авиационная опасность действовала в регионе с 08:07 до 11:23 мск, с 13:07 до 13:33 мск.

В новость внесены изменения (13:43 мск) - добавлена информация об отмене авиационной опасности.