В Ульяновской области девочка с инвалидностью умерла на линейке

УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Ребенок с инвалидностью умер во время торжественной линейки в лицее в Чердаклинском районе Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

В тексте отмечается, что это произошло в МОУ "Октябрьский сельский лицей". "Прокуратура Чердаклинского района <...>" организовала проверку", - говорится в сообщении.

В рамках проверки будет проанализировано соблюдение требований закона об охране здоровья и жизни детей. Ход проверки находится на контроле прокуратуры региона.