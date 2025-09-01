Начальник полиции Львовской области Александр Шляховский заявил, что не может предоставить эту информацию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Начальник полиции Львовской области Украины Александр Шляховский не стал отвечать на вопрос, найдено ли оружие, из которого был застрелен экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Мы не можем сейчас предоставлять данную информацию", - сказал Шляховский на брифинге, который транслировался телеканалом "Рада", отвечая на вопрос, найдено ли у подозреваемого оружие, из которого было соверешено убийство, и откуда у него навыки стрельбы.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. В ночь на 1 сентября подозреваемый в убийстве был задержан. Как позже сообщили в правоохранительных органах, это 52-летний безработный житель Львова. Ему предъявлены обвинения по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В течение 60 часов его должны доставить в суд для избрания меры пресечения. Обвинение будет требовать заключения под стражу без возможности внесения залога.

Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.