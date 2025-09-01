Потерпевшего ввел в заблуждение телефонный мошенник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала 27-летнего жителя Южно-Сахалинска, который подозревается в том, что получил 20 млн рублей от местного пенсионера, которого ввел в заблуждение телефонный мошенник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

О хищении денег у 84-летнего жителя поселка Парголово ТАСС сообщал 29 августа. Как уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах, неизвестный, позвонивший пожилому мужчине, представился губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и сообщил, что из бюджета города похищена крупная сумма денег, а для того, чтобы помочь в поимке преступников, необходимо передать денежные средства "связному", что потерпевший и сделал. О случившемся в полицию заявил знакомый пенсионера.

"Оперативниками главка во взаимодействии с коллегами районной полиции уже в пятницу по месту жительства на Арцеуловской аллее по подозрению в преступлении был задержан 27-летний житель города Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении ГУ МВД. По данным полиции, подозреваемый исполнил роль "дропа" - посредника в передаче (переводе) денег.

Губернатор Петербурга ранее неоднократно предупреждал горожан о мошенниках, которые пытаются действовать от его имени и, в частности, используют для этого технологии искусственного интеллекта, чтобы правдоподобно копировать голос и изображение. Беглов отмечал, что должностные лица никогда не запрашивают по телефону, в СМС-сообщениях или мессенджерах личные данные граждан или полученные на мобильный СМС-коды, призывая игнорировать звонки и сообщения злоумышленников.