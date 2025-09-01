По всем памятникам архитектуры заявления направляются в ГВСУ СК РФ и заводятся уголовные дела

КУРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 80 объектов культурного наследия (ОКН) получили различные повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области. Об этом на заседании облправительства сообщил врио зампредседателя правительства региона Артем Демидов.

"На прошлой неделе министерством по государственной охране объектов культурного наследия направлено очередное заявление в главное военно-следственное управление Следственного комитета Российской Федерации о разрушении памятника, объекта культурного наследия регионального значения бюста Щепкина, расположенного в центре города Суджи. К сожалению, таким образом, в "Белой книге" на сегодняшний день у нас 78 памятников архитектуры", - сказал он.

Демидов добавил, что по всем объектам заявления направляются в ГВСУ СК РФ и возбуждаются уголовные дела.

В январе в регионе начали составлять "Белую книгу объектов культурного наследия Курской области" - это реестр исторических зданий, которые пострадали от преступных действий ВСУ.