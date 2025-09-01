В Мурманске задержали Танкер Unity под флагом Лесото

Причиной стали задолженность по заработной плате морякам, неработающий номер спутниковой связи Inmarsat, а также проблемы с судовыми документами

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Танкер Unity под флагом Лесото задержан в порту Мурманска после обращения Российского профсоюза моряков (РПСМ) из-за долгов по зарплатам морякам, проблем с контрактами и судовыми документами, сообщили в профсоюзе.

"В порту Мурманска после обращения Российского профсоюза моряков в государственный портовый контроль задержан танкер Unity под флагом Лесото. Причиной стали задолженность по заработной плате морякам, неработающий номер спутниковой связи Inmarsat, а также серьезные проблемы с судовыми документами", - говорится в сообщении.

Профсоюз со ссылкой на экипаж танкера сообщил, что общая сумма задолженности перед 20 моряками на середину августа составляла 4,9 млн рублей и $28,5 тыс. Зарплата за июнь была выплачена только в конце июля, а списанные моряки до сих пор не могут получить расчет. У экипажа есть вопросы к трудовым договорам и сертификату регистрации танкера под флагом Гамбии, который утратил силу 5 августа. В новых документах указана регистрация под флагом Лесото.

"Моряки опасаются, что раз судно действительно сменило флаг и регистровую компанию, то все имеющиеся на борту контракты являются недействительными, и они не смогут обратиться в P&I в том случае, если судовладелец окажется не в состоянии обеспечить выполнение контрактных обязательств в отношении выплаты заработной платы", - отметила инспектор труда РПСМ Ольга Ананьина.

Инспекция портового контроля подтвердила многочисленные нарушения и отказала в выдаче разрешения на выход из порта Мурманска до устранения всех несоответствий. Моряки надеются, что задержание судна заставит судовладельца и оператора погасить всю задолженность по заработной плате.