В Калининградской области школьницу жестоко избили две сверстницы

Заведено уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. В городе Гусеве Калининградской области двое девочек-школьниц жестоко избили сверстницу. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело, сообщило ведомство.

"В социальных медиа сообщается, что в городе Гусеве Калининградской области школьницу жестоко избили сверстницы. Следственным управлением СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили ТАСС, что совершившим противоправное деяние 13 и 14 лет, а пострадавшей - 13 лет. Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении школьницы.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д. Г. представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела", - отмечает региональное управление СК РФ.