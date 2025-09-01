Глава округа Вячеслав Третьяков призвал население не поддаваться панике

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. В результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики один человек получил ранение. Ему оказывается помощь, сообщил глава округа Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

"Кременской муниципальный округ ежедневно подвергается атакам БПЛА противника. Сегодня в час пик враг нанес очередной удар, цинично атаковав гражданский автомобиль. В результате этой бесчеловечной атаки ранение получил мирный житель, гражданин 1970 года рождения. Он оперативно доставлен в городскую больницу. Состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в хирургическое отделение", - говорится в сообщении.

Третьяков призвал население не поддаваться панике. "Трагедия - еще одно напоминание о том, с какой коварной и безжалостной силой мы имеем дело. Держимся вместе и не поддаемся панике! Победа будет за нами", - отметил он.