МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. След убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия ведет в офис Владимира Зеленского. Такое мнение выразил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который выехал с Украины из-за политического преследования.

"На Украине "нашли" так называемого убийцу экс-спикера Верховной рады, ныне народного депутата Андрея Парубия. Но никто не решается сказать главного - что след этого преступления ведет прямо на Банковую (название Банковой улицы в Киеве, где расположен офис Зеленского, стало нарицательным - прим. ТАСС)", - написал Дмитрук в X.

В свою очередь оппозиционно настроенный депутат Александр Дубинский обратил внимание на схожесть почерка убийства Парубия и совершенного в конце мая в Испании убийства Андрея Портнова, юриста и бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича (2010-2014). "Это одна и та же школа. А значит, возможно, и заказчик/ исполнитель (группа)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Ранее глава Управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко заявил, что следствие рассматривают несколько версий убийства, в том числе всегда упоминаемый Киевом "российский след", однако не уточнил, в чем именно они заключаются. При этом в местных соцсетях появлялась информация о возможной причастности к смерти Парубия представителей неонацистских группировок и местного криминального мира.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. В ночь на 1 сентября подозреваемый в убийстве был задержан. Как позже сообщили в правоохранительных органах, это 52-летний безработный житель Львова. Ему предъявлены обвинения по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В течение 60 часов его должны доставить в суд для избрания меры пресечения. Обвинение будет требовать заключения под стражу без возможности внесения залога.

Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.