В Новой Москве такси врезалось в сломавшийся автобус

Три человека пострадали, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по столице

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Два транспортных средства столкнулись на Калужском шоссе, пострадали три человека, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Москве.

В оперативных службах агентству уточнили, что столкновение произошло в районе станции метро "Коммунарка", такси врезалось в сломавшийся автобус. "ДТП произошло в районе метро "Коммунарка". Водитель такси врезался в сломавшийся автобус. По предварительным данным, пострадали три человека - двое взрослых и подросток", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС столкновения двух транспортных средств на Калужском шоссе. "Предварительно, пострадали три человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства", - сказали в пресс-службе.