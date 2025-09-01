Дмитрий Романов обвиняется в злоупотреблении полномочиями

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Волжский районный суд города Саратова назначил меру пресечения в виде домашнего ареста главе Марксовского района Саратовской области Дмитрию Романову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Домашний арест по 25 сентября", - сказала собеседница агентства.

28 августа в силовых структурах ТАСС сообщили о предъявлении обвинения Романову. 1 сентября он опубликовал в своих соцсетях обращение, в котором сообщил, что уголовное дело связано с злоупотреблением должностных полномочий при ремонте канализационных сетей в Марксе.