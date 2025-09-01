Журналист будет проходить лечение в центре им. А. В. Вишневского

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранение в курском приграничье, доставлен вертолетом в Москву для лечения в центре им. А. В. Вишневского. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.

"Наш Сергей Солдатов, телеоператор ВГТРК, который получил ранение в курском приграничье, доставлен вертолетом в Москву. Будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии им. Вишневского", - написал Поддубный в Telegram-канале.

Он добавил, что специалисты центра им. Вишневского сделают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия подрыва на противопехотной мине.