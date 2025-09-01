Законность приговора бывшему замминистра обороны рассмотрят 2 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 2 сентября перенес заседание, на котором проверит законность приговора бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Иванова Мурад Мусаев.

"Судебное заседание отложили на 2 сентября, в 13:00 мск", - сказал защитник. Как ожидается, решение по жалобе будет оглашено уже 2 сентября.

Мусаев 1 сентября сообщил ТАСС, что представители Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц", попросили об отводе тройки судей Первого апелляционного суда общей юрисдикции, рассматривающей жалобу на этот приговор. Таким образом, суд отказал в ходатайстве о своем отводе.

25 августа суд перенес заседание в связи с неявкой защитников. 1 июля Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова - к 12,5 года колонии и штрафу 25 млн рублей. Как сообщал ранее один из адвокатов Иванова Денис Балуев, защита просит в жалобе отменить решение Мосгорсуда, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного.

Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на четыре года и назначил два года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов. По делу Тимура Иванова проходит заочно арестованный председатель совета директоров банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский, бенефициар иностранных компаний Zaira Invest&Trade Inc. и Saga Handels GmbH Андрей Захаров. Оба фигуранта объявлены в международный розыск и заочно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (растрата). Кроме того, по делу заочно предъявлены обвинения замначальника кредитного департамента и гражданину Израиля Феликсу Нойбергу - директору иностранной компании Tourinvest Services Limited. Материалы в отношении всех фигурантов выделили в отдельное производство.

В рамках второго уголовного дела Иванову вменяется получение двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.