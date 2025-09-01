Врачи диагностировали у мужчины множественные осколочные ранения рук и ног

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии помогли водителю автомобиля, получившему ранение после атаки украинского БПЛА в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Очередной удар противника по мирной цели произошел накануне в приграничном поселке Борисовка. В результате попадания беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю различные травмы получил находившийся в нем водитель. Среди очевидцев атаки оказались сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшие населенный пункт. Они оперативно приняли меры неотложной помощи и доставили пострадавшего в ближайшее медучреждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что врачи диагностировали у мужчины множественные осколочные ранения рук и ног, местный житель проходит лечение, угрозы его жизни нет.