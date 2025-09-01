Андрея Бабиша доставили в больницу

ПРАГА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш на предвыборном митинге возглавляемого им оппозиционного политического движения ANO (Акция недовольных граждан) получил удар по голове металлическим предметом. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря партии Мартина Водичку.

"На Андрея Бабиша было совершено нападение во время предвыборного митинга. Кто-то ударил его сзади металлическим предметом по голове. После этого он уехал в больницу за медицинской помощью", - привело агентство слова пресс-секретаря.

Новостной портал Novinky уточнил в свою очередь, что нападавший ударил политика костылем. Инцидент произошел в селе Добра на северо-востоке республики.

Депутат нижней палаты парламента от ANO Алеш Юхелка проинформировал, что Бабиш находится в больнице города Фридек-Мистек. Ему было сделали рентген. "Надеюсь, что с ним все будет в порядке", - сказал он. Юхелка подтвердил, что экс-премьера кто-то несколько раз ударил костылем по голове.

Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек, комментируя случившееся, заявил, что нападение на Бабиша стало следствием кампании ненависти против него, которую ведут находящиеся у власти либеральные партии и близкая им Чешская пиратская партия. "Мы предупреждали, что это может кончиться плохо. Это произошло", - отметил Гавличек.

Между тем нападение на Бабиша осудил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. "Любое насилие недопустимо", - написал он в Х, выразив также надежду, что полученные политиком ранения не будут серьезны. "Верю, что полиция быстро расследует инцидент", - отметил глава МВД.