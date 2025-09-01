На месте работают все службы, участок освещения обесточен

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели на лодках эвакуировали 13 человек из подтопленных ливнем складов в Череповце, где 1 сентября выпало порядка 70% месячной нормы осадков. Некоторые предприниматели отказываются прокидать склады из опасений за товар, сообщил мэр города Роман Маслов.

Мощный ливень за полдня обрушил на Череповец порядка 70% месячной нормы осадков. Произошел сход оползня на Проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной. Автомобильное движение на этом участке было парализовано, в воде и грунте застряла техника, проезд из индустриального в заречную часть города был полностью парализован. Временно остановили движение трамваев. На ликвидацию последствий аварии привлечены спасатели МЧС, военные, представители коммунальных и специальных служб, сообщал ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Продолжаем устранять последствия непогоды. На улице Боршодской зафиксировано сильное подтопление складских территорий. Спасатели на лодке эвакуировали 13 человек. Некоторые предприниматели отказываются покидать склады - переживают за товар. Работа по откачке воды и обеспечению безопасности продолжается", - сообщил мэр в своем телеграм-канале. При этом осадки в Череповце не прекращаются.

По его информации, помимо подтопленных дворов и участков дорог произошел обвал насыпи и частичное локальное обрушение тротуара на нечетной стороне Северного моста через реку Ягорбу. На месте работают все службы, участок освещения обесточен.

По информации Вологодского ЦГМС, из-за мощного циклона на Череповец обрушился сильный дождь, гроза и шквалистый ветер порывами до 16 метров в секунду. В понедельник он стоит над Череповцом, предстоящей ночью смесится немного на север, а во вторник днем уйдет на восток региона, сообщал губернатор.