Губернатор региона Александр Гусев население по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от окон

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА вновь объявили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов.", - написал он.

Позже Гусев сообщил об отмене тревоги. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в его Telegram-канале. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в 22:06 мск.

В предыдущий раз опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявлялась в 15:07 мск и действовала до 19:57 мск.

В новость внесены изменения (22:40 мск) - добавлена информация об отмене.