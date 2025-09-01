На скамье подсудимых оказались восемь медицинских работников частной клиники, которые переправляли новорожденных за границу

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока провел 1 сентября первое заседание по делу по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Соответствующая информация представлена в картотеке суда.

Из материалов суда следует, что в качестве фигурантов дела выступает группа лиц из восьми человек.

Ранее Прокуратура приморского края утвердила заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники, обвиняемых в торговле несовершеннолетними с их незаконным вывозом в Китай. По данным следователей, для совершения преступления врачи использовали вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия. Всего после культивации эмбрионов и рождения детей за период с 2018 по 2020 год ими было переправлено за границу 13 новорожденных.