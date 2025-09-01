На Ставрополье в ДТП погиб человек

Еще двое пострадали

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Предгорном округе на Ставрополье. В результате автоаварии один человек погиб и двое госпитализированы в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным инспекции, вечером в понедельник водитель автомобиля Lada, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении автомобилю Mercedes, который ехал по главной дороге. Они столкнулись. После этого отечественный автомобиль перевернулся.

"В результате ДТП 43-летняя водитель автомобиля Lada умер на месте ДТП. Водитель автомобиля Mercedes и его пассажир с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Детальные обстоятельства автоаварии устанавливаются.