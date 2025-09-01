По предварительным данным, пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Верхние этажи двух многоквартирных домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону загорелись и повреждены из-за атаки. Предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

"В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет", - написал он.

Слюсарь отметил, что информация уточняется.