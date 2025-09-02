Из них локализовали три пожара на площади 413 га на территориях Вилюйского, Верхнеколымского и Кобяйского районов

ЯКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 15,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 17 лесных пожаров на площади 15 294 га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Верхнеколымского, Кобяйского, Жиганского, Мирнинского, Оленекского, Усть-Алданского, Среднеколымского и Томпонского районов, из них локализованы 3 пожара на площади 413 га на территориях Вилюйского, Верхнеколымского и Кобяйского районов", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечен 391 человек. На авиапатрулирование запланировано привлечение 13 воздушных судов, на тушение - 1. Оперативность тушения - 63%. За прошедшие сутки ликвидированы восемь лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 824,5 га.

С начала пожароопасного сезона в республике ликвидированы 360 лесных пожаров на площади 154 788,5 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Усть-Алданского района.