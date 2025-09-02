Сторона защиты обжаловала приговор экс-главе самарского Минтранса

Кроме того, 15 августа прокуратура подала представление на приговор, но оно было возвращено для пересоставления

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Апелляционная жалоба от адвоката бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, которого признали виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, поступила в Октябрьский районный суд Самары. Это следует из данных на сайте суда.

"Регистрация жалобы (представления) в суде 26.08.2025. <...> Жалоба (представление) принята к рассмотрению", - говорится в карточке дела.

Кроме того, указано, что 15 августа прокуратура подала представление на приговор, но оно было возвращено для пересоставления.

О приговоре

6 августа Пивкина признали виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорили к штрафу в размере 480 тыс. рублей в доход государства. При этом суд освободил экс-чиновника от наказания и отпустил под подписку о невыезде с учетом положения ч. 5 ст. 72 УК РФ.

Сторона обвинения вменяла Пивкину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Гособвинитель запросила обвиняемому наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Во время рассмотрения дела обвиняемый находился под стражей.

Следствие считало, что чиновник препятствовал выполнению работ по капремонту автодороги Самара - Новокуйбышевск стоимостью более 1,2 млрд рублей победителем торгов - компанией "Дорисс" из Чувашии.

В ходе судебного следствия потерпевшая по делу - генеральный директор "Дорисс" Люция Сафина - заявила об отсутствии материального ущерба и о том, что организация получила чистую прибыль от исполнения контракта, хотя рассчитывала на больший доход при выполнении работ своими силами. Представители защиты Пивкина говорили об отсутствии в его действиях существенного нарушения прав и интересов потерпевшей стороны и личной заинтересованности, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 286 УК РФ, и просили переквалифицировать дело.

Пивкин занимал должность министра транспорта и автодорог Самарской области с 2012 по 2024 год.