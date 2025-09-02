Проводят эвакуацию 320 жителей дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА. Проводится эвакуация 320 жителей дома, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен неразорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы 115", - написал он.

Слюсарь уточнил, что после того, как на месте завершат работу саперы и следственные органы, муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба.