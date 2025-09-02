Как добавил посол по особым поручениям МИД России, 12 человек погибли

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Почти 100 мирных жителей субъектов РФ, в том числе трое детей, за минувшую неделю получили ранения при ударах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 12 погибли. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 110 мирных жителей: ранены 98 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 12 человек. <...> В течение минувшей недели чаще всего жертвами украинских ударов становились жители Белгородской, Запорожской и Херсонской областей", - сказал он.

Мирошник добавил, что чаще всего мирные жители получали травмы и увечья при ударах украинских дронов-камикадзе. При этом противник активно бил ударными БПЛА, в том числе по гражданским автомобилям, сельскохозяйственной технике, задействованной в уборке урожая, а также подразделениям спасательных служб, прибывающих на места обстрелов.