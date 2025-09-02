В районе Омской области число подтопленных приусадебных участков снизилось до 15

Администрация проводит земляные работы по водоотведению, прокопке траншей, откачке воды

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Количество подтопленных из-за обильных дождей земельных участков уменьшилось с 27 до 15 в Таврическом районе Омской области, где введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В результате осадков в виде дождя произошло подтопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков в Таврическом муниципальном районе, рабочем поселке Таврическое: 2 частных жилых дома и 15 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Администрация района ведет земляные работы по водоотведению, прокопке траншей, откачке воды, очистке ливневых стоков водоотводных каналов. В муниципалитете введен режим ЧС, создано 11 пунктов временного размещения. Пострадавшие жители получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.