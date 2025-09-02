В Ростове-на-Дону неразорвавшийся снаряд в одной из квартир вынесли из дома

Как сообщил глава города Александр Скрябин, задействован пункт временного размещения на базе школы №115

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в одной из квартир в Ростове-на-Дону после отраженной атаки БПЛА, вынесен из дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир пострадавшего прошедшей ночью дома, был обнаружен неразорвавшийся заряд. В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов. Проведена эвакуация 320 жителей дома. Задействован пункт временного размещения на базе школы №115", - написал он в своем Telegram-канале.

Скрябин уточнил, что 2 сентября в школе №115 будет организован дистанционный формат обучения. Занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в поврежденном доме и возвращения эвакуированных жителей.

Ночью в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены два многоэтажных дома в Левенцовском микрорайоне на улицах Ткачева и Еременко, где загорелись верхние этажи. Четыре человека получили ранения, включая одного ребенка.