В Оймяконский район для помощи после паводка направлены дополнительные силы

Завершение работ запланировано до 30 сентября

ЯКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Дополнительные бригады отправляются в Оймяконский район Якутии для оказания помощь в ликвидации последствий паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Для проведения аварийно-восстановительных работ направляются дополнительные силы", - говорится в сообщении.

Речь о бригадах из представителей министерства сельского хозяйства Якутии, министерства спорта республики, также это специалисты регионального управления ветеринарии.

В части восстановления жилья на пострадавших территориях продолжается строительство многоквартирного дома для семей, полностью утративших кров. Завершение работ запланировано до 30 сентября. В восстановлении поврежденных домов задействованы бригады исполнительных органов власти. Из 89 строений восстановлено 69, остается завершить работы в 20 домах.

От местных жителей, пострадавших в результате паводка, принято порядка 1,6 тыс. заявлений на оказание единовременной материальной и финансовой помощи.

В начале июля обильные осадки на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, повреждены 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды.