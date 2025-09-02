Дело Дмитрия Быкова поступило в Черемушкинский суд Москвы

Писателя обвиняют в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, поступило в Черемушкинский районный суд Москвы.

"В суд поступило уголовное дело Быкова. Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сообщили ТАСС в суде. Дата заседания пока не назначена.

По данным следствия, в октябре 2023 года Быков, находясь за пределами РФ, разместил видеоролик со своим интервью, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции. Кроме того, писатель, включенный в реестр иностранных агентов и дважды привлеченный к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, в феврале этого года опубликовал два материала без соответствующей маркировки.

Писатель заочно арестован и объявлен в розыск.