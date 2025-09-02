Есть пострадавшие среди населения

БЕЛГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 123 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Алексеевском муниципальном округе в хуторе Копанец в результате детонации беспилотника загорелась трава - пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Также повреждена линия электропередачи", - проинформировал губернатор.

Белгородский район атакован с помощью 9 беспилотников, Борисовский район - с помощью 19 БПЛА. "За прошедший день в районе в результате атак дронов ранены пять мирных жителей. Четверо пострадавших мужчин из Борисовки госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Беленькое ранена женщина. Госпитализация ей не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно", - сообщил губернатор.

В Валуйском муниципальном округе совершены атаки 17 беспилотников, по Волоконовскому району удар нанес 1 БПЛА. По Грайворонскому округу ВСУ выпустили 15 боеприпасов и 20 беспилотников. "В городе Грайворон вследствие атаки беспилотника пострадала 18-летняя девушка. Медики Грайворонской ЦРБ оказали ей всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков.

По Краснояружскому району выпущено 22 боеприпаса и 25 беспилотников, по Шебекинскому округу - 31 БПЛА.