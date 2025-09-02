По делу о получении взяток полицейским от редактора Ura.ru выявили новые эпизоды

Сумма полученных вознаграждений выросла с 20 до 120 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Дополнительные эпизоды о получении взяток выявлены в деле бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора издания Ura.ru и превышении должностных полномочий. Теперь сумма полученных взяток достигла 120 тыс. рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее Свердловский областной суд продлил экс-сотруднику полиции меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 октября. "У Карпова найдены новые эпизоды получения взяток. Сумма выросла с 20 до 120 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, Карпов получал вознаграждение за предоставление данных ежедневной оперативной сводки редактору свердловской редакции издания Ura.ru Денису Аллаярову. Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), суд заключил его под стражу до 4 октября.