Ущерб превысил 1 млн рублей, заведено уголовное дело

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Подмосковье и Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в афере, связанной с заказами из популярного сервиса доставки через поддельные аккаунты. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему. С сентября прошлого года они использовали поддельные аккаунты, привязанные к различным телефонным номерам, через которые оформляли онлайн-заказы на доставку дорогостоящей электроники и продуктов питания", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что для совершения противоправной деятельности подозреваемые распределили между собой роли. Так, один из них устроился курьером в службу доставки, предоставив о себе ложные сведения. Два других участника выступали в роли клиентов. Они делали заказы в онлайн-сервисе и оплачивали их. После того, как псевдокурьер забирал товар, аферисты отменяли заказ, что приводило к возврату денег на их банковские карты. Похищенные товары они сбывали, а вырученные деньги тратили на свои нужды.

"Ущерб превысил 1 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых на территории Московской области и города Санкт-Петербурга. По предварительным данным, фигуранты причастны к 100 аналогичным эпизодам", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.