Дело журналистки Юлии Таратуты направили в суд

Она обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении журналистки Юлии Таратуты (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в уклонении от обязанностей иностранного агента, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней Юлии Таратуты. Она обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). <…> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимой, находящейся в розыске", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Установлено, что признанная иноагентом Юлия Таратута была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, с января 2024 года по январь текущего года она, находясь за пределами РФ, вновь не представила обязательные сведения в соответствии с законодательством об иностранных агентах.

Таратута была внесена в реестр иноагентов 16 декабря 2022 года. Она находится за пределами России.