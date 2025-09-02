Их эвакуировали спасатели

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. В Сочи после сброса воды на Краснополянской ГЭС двух молодых людей смыло в реку Мзымта. Спасатели эвакуировали их при помощи альпинистского снаряжения, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"Происшествие случилось в русле реки Мзымты. От оператора службы 112 в спасательную службу МЧС поступила информация, что при сбросе воды на Красноплоянской ГЭС, ниже плотины, потоком смыло девушку. Спасатели Красноподянского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили двух человек - парня и девушку - посередине реки, на камне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели эвакуировали молодых людей на берег при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь им не понадобилась.