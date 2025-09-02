Информация об ухудшении здоровья бывшего министра обороны ДНР появилась ранее в Telegram-каналах

КИРОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Информация об ухудшении самочувствия бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, отбывающего наказание в Кировской области, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

Ранее в Telegram-каналах появилась информации об ухудшении здоровья Стрелкова в колонии.

"Информация об ухудшении состояния здоровья не соответствует действительности", - сказала собеседница агентства.

25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии, признав виновным по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) за его посты в телеграм-канале. Вину он не признал. В настоящее время он отбывает наказание в колонии №5 Кирово-Чепецка.