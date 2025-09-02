Ему грозит до 10 лет лишения свободы

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд дело о превышении полномочий директора центра соцобслуживания населения в Северной Осетии, сообщает надзорное ведомство.

"Прокуратурой Республики Северная Осетия - Алания утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ГБУ социального обслуживания РСО - Алания "Комплексный центр социального обслуживания населения Ардонского района", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в рамках проекта по созданию системы долговременного ухода ГБУ социального обслуживания РСО - Алания "КЦСОН Ардонского района" выделена субсидия на приобретение технических средств реабилитации для оснащения школ ухода и пунктов проката ТСР.

Учреждение заключило с обществом с ограниченной ответственностью два контракта на поставку кресла-коляски и оборудования на общую сумму 1,4 млн рублей.

Директор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности с причинением тяжких последствий) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.