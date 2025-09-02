В центре Петербурга мужчина упал с катера и утонул в канале Грибоедова

По факту происшествия заведено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в канале Грибоедова. Потерпевший пытался сойти с катера на причал, но упал в воду и утонул, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления СК России на транспорте.

"По версии следствия, 1 сентября мужчина 1994 года рождения при попытке перейти с катера, пришвартованного к причалу на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, на причальную зону, упал в воду и утонул", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Обстоятельства происшествия устанавливаются.