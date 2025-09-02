"Да, я признаю, я его убил". Что рассказал подозреваемый в убийстве Парубия

Имя подозреваемого — Михаил Сцельников, сообщил украинский телеканал "Эспрессо".

Перед заседанием суда по избранию меры пресечения он заявил: "Да, я признаю, я его убил. Хочу просить, чтобы быстрее вынесли приговор, чтобы меня обменяли на военнопленного". По словам подозреваемого, преступление стало его "личной местью украинской власти", — но на вопрос, за что, он отвечать не стал. "Он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя (бывший президент Украины Петр Порошенко — прим. ТАСС)", — добавил он.

Сцельников также ответил на предположения о том, что его шантажировали российские спецслужбы: "Нет, это неправда".

Ранее сообщалось, что подозреваемый — житель Львова, ему 52 года.

Как был убит Андрей Парубий

Андрея Парубия застрелили во Львове 30 августа. Сообщалось, что человек на электровелосипеде и с коробкой курьера за спиной выпустил в него восемь пуль. Украинские СМИ утверждали, что убийца полностью скрыл лицо шлемом и спланировал путь отхода через зоны, которые не снимают уличные камеры. В одной из таких зон он спрятал велосипед и переоделся.

Подозреваемого задержали в ночь на 1 сентября при попытке скрыться в Хмельницкой области. Ему предъявили обвинения по двум статьям: умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Андрей Парубий — бывший спикер Верховной рады, активный участник госпереворота на Украине в 2014 году. По некоторым данным, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане, а также причастен к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. В России он заочно обвинялся в гибели мирных жителей Донбасса, в ноябре 2023 года МВД РФ объявило его в розыск.

