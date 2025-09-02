Осужденный за взятку экс-генерал Оглоблин более 10 раз подавал заявление на СВО

Всех их не удовлетворили, сообщил его адвокат Максим Довгань

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, экс-генерал Александр Оглоблин, осужденный на девять лет колонии за получение взятки, более 10 раз подавал заявление на участие в специальной военной операции, но получал отказ. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Довгань.

"Еще на стадии следствия мой подзащитный написал несколько ходатайств об отправке на СВО. Он сделал это и после начала судебного процесса. Всего он написал более 10 заявлений с просьбой отправить его на СВО. Все они оставлены без удовлетворения", - сказал защитник.

Во вторник 235-й Гарнизонный военный суд назначил девять лет лишения свободы Оглоблину за получение взятки в 12 млн рублей от завода "Телта", который поставлял в войска устройства связи.

Оглоблин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Процесс по его делу проходил в закрытом режиме. Как установил суд, в период с 2016 по 2021 год в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с компанией "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль за исполнением которых возлагался на Оглоблина. По версии обвинения, в этот период он получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей завода "Телта" за общее покровительство.

Это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей путем мошенничества. Он также был лишен звания генерал-майора.