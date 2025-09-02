Ивановского оператора по обращению с ТКО оштрафовали

Размер штрафа составляет 450 тыс. рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Общество "Региональный оператор по обращению с ТКО" Ивановской области, фактический руководитель которого арестован по делу о посредничестве во взяточничестве, оштрафовано за нарушение периодичности вывоза отходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, фактический руководитель ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО" договорился через посредника с первым заместителем начальника департамента ЖКХ Ивановской области о передаче взятки за общее покровительство и попустительство в интересах компании при обращении с ТКО, а также невнесения изменений в территориальную схему обращения с отходами. Для этого родственников чиновника фиктивно трудоустроили в коммерческие организации, подконтрольные фактическому руководителю регоператора.

"По результатам рассмотрения дела ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" назначен штраф в размере 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2025 году оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами неоднократно нарушал установленную санитарными нормами периодичность вывоза отходов с мест накопления, расположенных в Иванове, Ивановском, Лежневском, Гаврилово-Посадском, и Савинском районах. Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления, совершенное повторно).

Ранее региональный оператор уже привлекался к ответственности за нарушение периодичности вывоза твердых коммунальных отходов. Тогда был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.