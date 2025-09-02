В прокуратуре Львова подтвердили, что данных о связи убийцы Парубия с РФ нет

Глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет также отметил, что рассматривается вопрос о переквалификации обвинения с умышленного убийства на убийство госдеятеля, что предполагает более строгое наказание

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Львова не располагает данными о том, что подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия был связан со спецслужбами РФ. Об этом сообщил глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет, слова которого приводит телеканал "Новости. Live".

"У меня не было такой информации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы знаем то же самое, что он и сказал. Не знаю, откуда пошла информация про шантаж, мы с ним разговаривали, он про это не говорил", - добавил он.

Мерет также отметил, что рассматривается вопрос о переквалификации обвинения с умышленного убийства на убийство государственного деятеля, что предполагает более строгое наказание. Кроме того, он сообщил, что продолжается поиск пистолета, из которого был застрелен политик.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что подозреваемый в убийстве Парубия якобы дал показания, свидетельствующие о "российском следе" в деле. Однако сам подозреваемый Михаил Сцельников заявил, что это не так. В СБУ также заявили, что никаких доказательств этого нет. Среди других высказывавшихся версий - криминальные разборки или борьба различных националистических группировок. Сцельников утверждает, что действовал из "личной мести украинской власти".