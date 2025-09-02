Размер ущерба составил 4,5 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Дагестана. Их подозревают в оказании услуг связи кол-центрам, осуществлявшим массовые мошеннические звонки, сообщили журналистам в УФСБ России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК России. По данным следствия, в период с мая по июль 2025 года трое жителей республики, по предварительному сговору, оказывали услуги связи неустановленным кол-центрам, осуществляющим массовые мошеннические звонки от имени сотрудников банковских учреждений, служб доставки, правоохранительных органов и спецслужб, направленные на хищение денежных средств российских граждан", - говорится в сообщении.

Установлено, что оборудование и SIM-боксы, емкость которых позволяла задействовать свыше 3 тыс. SIM-карт, использовались членами группы для совершения преступлений в 8 регионах Российской Федерации. Причинен материальный ущерб на 4,5 млн рублей.

Подозреваемые задержаны, к ним применены различные меры пресечения.