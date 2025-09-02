В свой выходной Сергей Мельников отправился в поход

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Альпинист, который пропал в районе хребта Аибга в Сочи, является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта "Роза Хутор". В свой выходной Сергей Мельников отправился в поход, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Сергей Мельников является сотрудником фотослужбы курорта "Роза Хутор". В свой выходной он отправился в горный поход, предположительно, со своими знакомыми", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что курорт взаимодействует с полицейскими и сотрудниками МЧС по факту пропажи Мельникова.

Альпинист пропал в районе хребта Аибга в Сочи, спасатели ищут его уже вторые сутки на высоте более 1,7 тыс. м. Группа туристов отправилась в поход 31 августа, в МЧС они не регистрировались. 58-летний сочинец отстал от группы, туристы не смогли его отыскать самостоятельно. Спасатели обследовали район поиска 1 сентября, следов пропавшего они не обнаружили. Всего к поискам привлечены 10 человек и 3 единицы техники.